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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Генсек НАТО счел соответствующим международному праву вторжение ВСУ в Курскую область

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вторжение украинских войск в Курскую область России соответствует международному праву и праву Украины на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецким СМИ.

"Украина имеет право на самооборону, и в соответствии с международным правом это право не заканчивается на границе", - сказал он.

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При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс не был проинформирован украинской стороной о планах наступления в Курской области и не играл в них никакой роли.

"Президент Зеленский четко сказал, что операция направлена на создание буферной зоны, которая предотвратит дальнейшие атаки России... Как и все военные операции, эта также сопряжена с рисками. Но именно Украина решает, как ей защищаться", - добавил генсек.

Он заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину, предоставляя ей оружие и технику, приветствовав "четкое обязательство Германии оставаться ведущим донором военной помощи Украине в Европе и вторым в мире".

Ранее Столтенберг сообщал, что в Германии в сентябре начнет работу миссия НАТО по координации помощи Украине.

Украина Курская область НАТО Йенс Столтенберг
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