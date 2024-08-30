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В Курской области остались работать 3160 учителей из отселенных районов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев сообщил на брифинге, что более 3 160 учителей, эвакуированных из приграничных районов, начнут работу в школах региона в новом учебном году.

"По состоянию на 28 августа текущего года в школах, располагавшихся на отселенных территориях, приступят к работе 3 160 педагогических работников. Я благодарен всем учителям, которые остались работать в регионе, а это более 95%. Указанное количество учителей позволяет полностью обеспечить образовательный процесс", - сказал Карамышев.

Он отметил, что Министерством образования и науки Курской области создан ситуационный центр, который получает, обрабатывает и анализирует информацию о педагогических работниках и обучающихся.

Курская область Виктор Карамышев
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