Основной период ЕГЭ-2025 может пройти с 23 мая по 4 июля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проект приказа с расписанием Единого госэкзамена (ЕГЭ) на 2025 год, экзамены пройдут с 21 марта по 23 сентября. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Досрочный период планируется провести с 21 марта по 21 апреля, в том числе резервные дни - с 14 по 21 апреля. Основной период планируется провести с 23 мая по 4 июля, дни пересдач - 3 и 4 июля. Резервные дни основного периода: с 16 по 23 июня. Дополнительный период - с 4 по 23 сентября.

В дни пересдач, 3 июля, пройдет письменная часть иностранных языков, информатика, обществознание, русский язык, физика, химия; 4 июля - биология, география, ЕГЭ по математике базового и профильного уровня, устная часть по иностранным языкам, история, литература.

В основной период ЕГЭ, 23 мая, пройдут экзамены по истории, литературе и химии. 27 мая – ЕГЭ по математике базового и профильного уровня.

30 мая – русский язык. 2 июня – обществознание и физика. 5 июня – биология, география, письменная часть по иностранным языкам. 10 и 11 июня – устная часть иностранных языков, а также информатика.

Другим проектом приказа Минпросвещения и Рособрнадзор устанавливают планируемые дни Основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах. Досрочный период - 22 апреля - 17 мая. Резервные дни в досрочный период определены с 12 по 17 мая. Основной период пройдет с 21 мая по 2 июля. Резервные дни основного периода - с 26 июня по 2 июля. Дополнительный период - с 2 по 23 сентября.