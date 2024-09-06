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Памфилова заявила, что явка на выборах в Курской области составила свыше 40%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах различного уровня в ряде регионов высокая; в Курской области, где проводилось досрочное голосование, она составила более 40%.

"Почему мы делаем акцент на Курской области? Потому что зашли диверсионные группы, там постоянно с территории Украины прилетают снаряды (...), поэтому мы приняли с точки зрения безопасности все необходимые меры, в том числе, запустили досрочное голосование, чтобы не было скопления людей", - сказала глава комиссии на брифинге в пятницу.

По ее словам, в Севастополе явка избирателей составила более 13%, к 4% приближается Брянская область.

"Это там, где наиболее сложная ситуация с точки зрения безопасности, там, где мы приняли решение о досрочном голосовании", - добавила Памфилова.

Она напомнила, что в Курской области досрочное голосование проходило по всей территории региона. В Брянской области и в Севастополе - только на части территории.

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, а также на выборах в Законодательное собрание Севастополя началось 28 августа и продлилось до 5 сентября.

Также досрочное голосование проходило на выборах в Брянской области. Там проводятся выборы депутатов Брянской областной думы, а также выборы в городской совет народных депутатов.

ЦИК РФ Элла Памфилова Курская область
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