На певицу Монеточку завели дело за невыполнение требований закона об иноагентах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Признанная в РФ иноагентом певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) стала фигурантом уголовного дела, сообщает столичная прокуратура.

"По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой, более известной как "Монеточка", возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сообщили в надзорном ведомстве.

В июне прокуратура сообщала, что направила в следственные органы материалы, свидетельствующие, что Гырдымова, "признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Гырдымова была признана в РФ иностранным агентом в январе 2023 года.