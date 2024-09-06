Поиск

На певицу Монеточку завели дело за невыполнение требований закона об иноагентах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Признанная в РФ иноагентом певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) стала фигурантом уголовного дела, сообщает столичная прокуратура.

"По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой, более известной как "Монеточка", возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сообщили в надзорном ведомстве.

В РоссииОснователь проекта "Гулагу.нет" Осечкин и певица Монеточка признаны иноагентамиОснователь проекта "Гулагу.нет" Осечкин и певица Монеточка признаны иноагентамиЧитать подробнее

В июне прокуратура сообщала, что направила в следственные органы материалы, свидетельствующие, что Гырдымова, "признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Гырдымова была признана в РФ иностранным агентом в январе 2023 года.

Елизавета Гырдымова Монеточка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в особо крупной взятке

Дамбу Беломорканала в Карелии восстановили после размыва

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

В регионах России стартует голосование на выборах различного уровня

В Москве стартует голосование на выборах депутатов в Мосгордуму

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Главы палат Федерального собрания, члены правительства, губернаторы и бизнесмены поздравили "Интерфакс" с 35-летием

Против бывшего замглавы МЧС Павла Барышева возбудили дело о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });