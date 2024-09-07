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Явка в первый день выборов губернатора Мурманской области составила 29%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах губернатора Мурманской области по итогам первого дня составила более 29%, сообщил избирком региона.

По состоянию на 20:00 по Москве, свой голос отдали 29,18% избирателей, включая участников дистанционного электронного голосования.

Как сообщалось, в Мурманской области 7-8 сентября проходят выборы губернатора.

Всего зарегистрировано четыре кандидата: председатель комитета по социальной политике и делам семьи Мурманской облдумы Станислав Гонтарь (ЛДПР), пенсионер Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), начальник отдела практики и профессионального обучения Мурманского строительного колледжа им. Момота Юрий Ваталин (КПРФ), действующий губернатор Андрей Чибис ("Единая Россия").

Кроме того, северянам предстоит выбрать депутата Мурманской облдумы по Оленегорскому одномандатному избирательному округу. Также состоятся выборы в горсоветы Мурманска, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Островной, Апатитов, Зеленоборского, Зареченска, Колы, Мурмашей, Пушного, Ревды и Варзуги, довыборы - в советы депутатов Ловозера и Оленегорска.

Мурманская область
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