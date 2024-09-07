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Явка на выборах губернатора Петербурга к концу второго дня голосования достигла 27%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах губернатора Петербурга достигла 27% к концу второго дня голосования, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин журналистам в субботу.

"На 20:00 на выборах губернатора Санкт-Петербурга явка составила 27,4%, или 1 миллион 35 тысяч 806 избирателей", - сказал он.

На довыборах в Законодательное собрание Петербурга к концу второго дня голосования отдали свой голос 17,71% избирателей, или порядка 28 тыс. человек.

В Петербурге проходят выборы трех уровней: выборы губернатора, довыборы депутата Законодательного собрания по округу № 18, а также выборы депутатов в 110 муниципалитетах.

Санкт-Петербург
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