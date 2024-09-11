В нацпроекте "Кадры" появится профессиональное сопровождение студентов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал профессиональное сопровождение в рамках нацпроекта "Кадры" учащейся молодежи, в том числе введение портфолио для студентов, которое будет доступно для просмотра работодателей на портале "Работа России" в 2025 году.

"По национальному проекту "Кадры" организуем сопровождение молодежи еще в процессе обучения. Начиная с 2025 года мы внедряем программу кадрового сопровождения тех ребят, которые сегодня еще обучаются, с тем, чтобы они уже в рамках образовательных процессов получали практические навыки, теоретические знания на конкретном рабочем месте", - сказал Котяков в ходе проходящей в Сириусе (федеральная территория на Черном море - ИФ) пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда в среду.

По его словам, в 2025 году появится адресное сопровождение студентов, начиная с процесса обучения. "Формирование их личного портфолио, фиксация в их портфолио на портале "Работа России" всех заслуг, начиная с участия в спортивных мероприятиях, волонтерских проектах, участие в олимпиадах, конкурсах и так далее. Все это является существенным вкладом в ценность этого человека для будущего работодателя", - уточнил Котяков.

Он добавил, что центры занятости в следующем году начнут такую работу, связывая студента с будущим работодателем.

Реализация нацпроекта "Кадры" должна начаться в 2025 году.