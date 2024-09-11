Поиск

В нацпроекте "Кадры" появится профессиональное сопровождение студентов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал профессиональное сопровождение в рамках нацпроекта "Кадры" учащейся молодежи, в том числе введение портфолио для студентов, которое будет доступно для просмотра работодателей на портале "Работа России" в 2025 году.

"По национальному проекту "Кадры" организуем сопровождение молодежи еще в процессе обучения. Начиная с 2025 года мы внедряем программу кадрового сопровождения тех ребят, которые сегодня еще обучаются, с тем, чтобы они уже в рамках образовательных процессов получали практические навыки, теоретические знания на конкретном рабочем месте", - сказал Котяков в ходе проходящей в Сириусе (федеральная территория на Черном море - ИФ) пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда в среду.

По его словам, в 2025 году появится адресное сопровождение студентов, начиная с процесса обучения. "Формирование их личного портфолио, фиксация в их портфолио на портале "Работа России" всех заслуг, начиная с участия в спортивных мероприятиях, волонтерских проектах, участие в олимпиадах, конкурсах и так далее. Все это является существенным вкладом в ценность этого человека для будущего работодателя", - уточнил Котяков.

Он добавил, что центры занятости в следующем году начнут такую работу, связывая студента с будущим работодателем.

Реализация нацпроекта "Кадры" должна начаться в 2025 году.

Антон Котяков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров

Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров

Ограничения в работе аэропортов Мурманска и Апатитов сняты

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии
Военная операция на Украине

Военные РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале

Кремль рекомендовал не считать ТГ-каналы достоверным источником данных о БПЛА в Заполярье

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });