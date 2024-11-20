Мантуров отметил важность подготовки нужных для нацпроектов специалистов

Вопрос согласован с Минобрнауки и Минпросвещения

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию представит предложения по ряду национальных проектов. Он сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Наша сквозная стратегическая задача - это обеспечить кадрами все те национальные проекты, о которых я сегодня вам доложил. В паспорте каждого нацпроекта это отдельный раздел. Это согласовано и с Министерством образования, и с Министерством просвещения по подготовке тех специалистов, которые нужны отраслям. Если вы поддерживаете такой подход, то мы в декабре текущего года вынесем на ваше утверждение, на Совет по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Мантуров.

Президент пообещал продержать предложенный подход.

Говоря о национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, Путин подчеркнул, что они "зримые, большие". "И надеюсь, нам удастся всем вместе их реализовать, и тогда действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами", - сказал он.

На встрече Мантуров проинформировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.