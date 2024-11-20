Поиск

Мантуров отметил важность подготовки нужных для нацпроектов специалистов

Вопрос согласован с Минобрнауки и Минпросвещения

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию представит предложения по ряду национальных проектов. Он сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Наша сквозная стратегическая задача - это обеспечить кадрами все те национальные проекты, о которых я сегодня вам доложил. В паспорте каждого нацпроекта это отдельный раздел. Это согласовано и с Министерством образования, и с Министерством просвещения по подготовке тех специалистов, которые нужны отраслям. Если вы поддерживаете такой подход, то мы в декабре текущего года вынесем на ваше утверждение, на Совет по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал Мантуров.

Президент пообещал продержать предложенный подход.

Говоря о национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, Путин подчеркнул, что они "зримые, большие". "И надеюсь, нам удастся всем вместе их реализовать, и тогда действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами", - сказал он.

На встрече Мантуров проинформировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

Денис Мантуров Владимир Путин Минпросвещения Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проект закона о запрете иноагентам пользоваться авторскими отчислениями принят Госдумой в первом чтении

Проект закона о запрете иноагентам пользоваться авторскими отчислениями принят Госдумой в первом чтении

Госдума призвала правительство ввести единые подходы к трудовой миграции

Госдума призвала правительство ввести единые подходы к трудовой миграции
Военная операция на Украине

Под контроль российской армии перешла Ильинка в ДНР

Кандидатура нового посла России в США уже определена

Военная операция на Украине

Белгородский завод "Виолы" скоро возобновит работу после атаки БПЛА

Американец заочно арестован в РФ по обвинению в терроризме в Курской области

Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри

Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри

Приставы заморозили взыскание более 110 млрд руб. долгов с участников СВО

Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

ФСБ сообщила об аресте гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ

ФСБ сообщила об аресте гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });