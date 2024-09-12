МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МВД России обратилось в военные комиссариаты за информацией о приобретших российское гражданство и не вставших на воинский учет гражданах, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, МВД приступило к реализации положений Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 281-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и статью 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающих прекращение гражданства РФ у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.

"В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Между тем представитель МВД сообщила, что по итогам 8 месяцев 2024 года в отношении 1117 натурализованных лиц принято решение о прекращении российского гражданства "в связи с совершением ими противоправных действий".