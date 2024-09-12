На юго-западе Москвы в хостеле задержали 439 иностранцев

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в хостеле на Профсоюзной улице задержали 439 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства и на возможную причастность к правонарушениям, совершенным в городе, сообщил столичный главк Следственного комитета.

Обыски в хостеле провели по уголовному делу, которое ранее было возбуждено по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК). Следствию поступила информация о том, что в хостеле нарушается миграционное законодательство.

Обыск проводили следователи совместно с оперативными службами и при силовой поддержке Росгвардии.

Задержанных иностранцев доставят в правоохранительные органы для проверки. "Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - сказано в сообщении.