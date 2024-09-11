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В безопасные районы переселены уже более 150 тысяч жителей Курской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о переселении в безопасные районы уже свыше 150 тысяч жителей приграничных территорий. Он заявил об этом на на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.

Ранее сообщалось, что в 30 регионах страны работают 203 пункта временного размещения (ПВР). В них находятся более 10 тысяч переселенцев, около 2,7 тысячи из них - дети. Почти 7 тысяч человек находятся в 56 ПВР непосредственно на территории Курской области. Остальные эвакуированные жители приграничья разместились у родственников и знакомых.

9 августа в Курской области из-за атаки ВСУ ввели чрезвычайную ситуацию федерального характера. 10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции.

Алексей Смирнов Курская область
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