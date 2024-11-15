Кравцов предложил определить показатели качества работы директоров учебных заведений

Для примера он привел организацию работы советников по воспитанию или сотрудничество с "Движением Первых"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В России необходимо определить общие показатели, регламентирующие качество работы директоров в образовательных организациях, считает министр просвещения Сергей Кравцов. Его мнение привела пресс-служба Центра знаний "Машук".

Министр 15 ноября участвовал в этом центре в занятиях Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования.

"Подготовка управленческих кадров для системы образования - серьезная и непростая работа. Нам важно, чтобы во всех регионах было единое понимание, какие специалисты смогут занимать руководящие должности в школах, колледжах, детских садах. Необходимо установить общие показатели, регламентирующие качества работы директора в образовательной организации", - сказал Кравцов.

Для примера возможных показателей он назвал "организацию работы советников по воспитанию, взаимодействие с "Движением Первых", решение вопросов с отчетностью учителей".