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Высокая пожарная опасность сохраняется в европейской части России, в Москве - чрезвычайный класс

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высокая пожарная опасность сохраняется на территории европейской части России из-за жары, в Москве - чрезвычайный класс, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически повсеместно на европейской территории - и в Северо-Западном федеральном округе, и в Центральном, и в Южном, и в Северо-Кавказском (высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности). И на Волге повсеместно 4 и 5 класс появляется", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, на северо-западе европейской России, в Новгородской, Вологодской, Архангельской области, в Коми 5-й класс пожарной опасности.

"В Москве во многих районах 5-й класс пожарной опасности. В этой связи огромнейшее предупреждение - нужно быть предельно аккуратными, пожарная опасность очень велика", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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