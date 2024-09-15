Открытый огонь потушили на на складе сторойматераилов в Ростовской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать отрытое пламя на складе стройматериалов в Аксае Ростовской области, где огонь также перекинулся на частные дома, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось о возгорании на складе стройматериалов в городе Аксай Ростовской области на улице Толстого. Изначально горел только склад, однако позже, из-за сильных порывов ветра, огонь перекинулся на частные дома. Пожар затронул шесть жилых строений и был локализован на площади в 1,5 тыс. кв. м.

С начала суток в Ростовской области зарегистрировано 60 очагов пожаров. Работу пожарно-спасательных расчетов осложняет сильный, порывистый ветер.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае и Аксайском районе. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье", где от огня уже повреждены 15 строений.

Начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов уточнил журналистам, что применение авиации в данный момент на месте возгорания невозможно из-за погодных условий.