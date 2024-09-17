Арбитражный суд приостановил корправа финского совладельца верфи ОСК в Ленобласти

Решение принято по иску Минпромторга

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 12 сентября принял решение об удовлетворении иска Минпромторга к Arctech Helsinki Shipyard Oy (Финляндия) о приостановлении корпоративных прав в отношении ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод". Это решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке. Детали решения не приводятся, заседание прошло в закрытом режиме.

Иск был подан 14 августа. В качестве третьих лиц была привлечена сама верфь "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург, Ленинградская область, входит в ОСК), в июне добавленная правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), а также АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и инспекция ФНС по Выборгскому району Ленинградской области.

Минпромторг по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Невский ССЗ специализируется на строительстве "под ключ" всех типов судов: танкеров, сухогрузов, буксиров, служебно-разъездных теплоходов, судов технического флота и флота обеспечения. По данным ЕГРЮЛ, Arctech Helsinki Shipyard Oy владеет 49,99% Невского ССЗ, контрольная доля судоверфи (50,01%) находится в собственности предприятия.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.