Возвращение температуры выше двадцати градусов в Москве прогнозируется в среду

С пятницы в Москве будут кратковременные дожди

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство "Москва"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Возвращение дневной температуры к значениям выше 20 градусов прогнозируется в Москве в середине следующей недели, столбики термометров будут подниматься до плюс 23 градусов; в пятницу в столичный регион придут кратковременные дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москва 24 сентября будет находиться вблизи центра антициклона, поэтому ночные температуры от 0 до плюс 5, выхолаживание сильное, ветер северный. Но постепенно днем ветер уже будет с южной составляющей. Поэтому днем уже плюс 15 - плюс 20. А вот 25 и 26 сентября можно поговорить, что в Москве опять 20. В целом по московскому региону будет плюс 18 - плюс 23 градуса", - сказал Вильфанд.

Ночью в среду и четверг заморозков не прогнозируется. Также с 24 по 26 сентября в столичном регионе будет солнечно и без осадков.

"А дальше уже начинаются изменения: наконец-то, пусть не сильные, но все-таки, уже пойдут дожди. И это все-таки приятное событие, потому что до этого без них было совсем скучно", - сказал Вильфанд.

Так, в пятницу в Москве будет облачно с прояснениями, местами дождь, 28 сентября "более дождливая погода", в последний день следующей недели, 29 сентября, "интенсивность дождей уменьшится, но все-таки небольшие дожди будут". При этом, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, условий для существенных осадков не ожидается.

С пятницы изменится и температура. Существенно, как отметил Вильфанд, потеплеют ночные температуры, в Москве они будет выше 10 градусов - до плюс 10 - плюс 13, а в Подмосковье до плюс 8 - плюс 9. Днем столбики термометров будут показывать плюс 15 - плюс 20 градусов.

"Во вторник температура будет близка к норме, даже чуть выше нормы. А в среду уже опять на 3-4 градуса выше нормы. Но погода уже не летняя, а осенняя, потому что летом температура в московском регионе превышает 20-градусную отметку", - добавил Вильфанд.