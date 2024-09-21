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Минобороны РФ сообщило об ударах по силам ВСУ в Курской и Сумской областях

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об ударах по подразделениям 12 украинских бригад в Курской области, а также резервам ВСУ в Сумской области.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Эти удары нанесены на курском направлении в районе населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька, сказали в Минобороны.

По его данным, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино.

Минобороны РФ Курская область Украина Сумская область
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