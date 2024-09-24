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На Кубани после атаки БПЛА 21 сентября выявили повреждения 52 жилых зданий

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае после атаки дронов 21 сентября обследовали 183 жилых помещения в поселках Каменный и Тихонький Тихорецкого района и выявили повреждения в 52 жилых объектах, сообщает оперштаб Кубани.

"За прошедшие сутки в поселках Каменный и Тихонький было обследовано 183 жилых помещения, из них 52 повреждены, в 131 нарушены инженерные коммуникации - нет электричества, воды", - говорится в сообщении.

В Тихорецком районе чиновники приняли 338 заявлений на получение единовременной помощи в размере 15 тысяч рублей.

Ночью 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке дронов. Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ.

Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. 1,2 тысячи жителей поселка рядом с местом возгорания были эвакуированы. Обошлось без пострадавших. В Тихорецком районе был объявлен режим локальной ЧС.

Тихорецкий район Кубань Вениамин Кондратьев Краснодарский край Каменный Тихонький
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