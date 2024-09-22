Позиции ВСУ уничтожены в приграничье Курской области планирующими авиабомбами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению личного состава и боевой технике вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сказано в сообщении.

После подтверждения от разведки об уничтожении целей, лётчики "благополучно вернулись на аэродром вылета", информирует Минобороны России.

Согласно видеокадрам боевого вылета Су-34, распространённым ведомством, позиции противника в приграничном районе Курской области уничтожались авиабомбами ФАБ-500.

Применение УМПК позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.