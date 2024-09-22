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Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ в Курской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили семь атак вооруженных сил Украины, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка", - сказано в сообщении.

В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, говорится в сводке.

Сообщается, что подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

Минобороны РФ Курская область
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