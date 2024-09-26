Госаппарату за три года потребуется 1,2 млн мобильных устройств с российскими ОС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госаппарату в течение ближайших трех лет потребуется более 1,2 млн мобильных устройств на базе российских операционных систем, заявил через пресс-службу замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Российские производители могут обеспечить производство более 1 млн аппаратов в год, - сказал Шпак. - Потребность госаппарата в российских устройствах, соответственно, на российских операционных системах, составляет более 1,2 млн в перспективе трех лет".

По его данным, что в 2024 году будет выпущено 50-60 тысяч устройств с мобильной ОС "Аврора".

"Технологический процесс по выпуску устройств на базе "Авроры" не отличается от производства устройств на других ОС, поэтому он сможет покрыть существующий спрос, - считает Шпак. - Необходимо активнее "разворачивать флаг" по внедрению в нашу повседневную жизнь отечественных аппаратных решений (планшеты, смартфоны) на базе отечественной мобильной ОС".

В сообщении Минпромторга отмечается, что к настоящему времени "Открытая мобильная платформа" (ОМП, один из разработчиков мобильной ОС "Аврора") с участием ряда российских производителей "железа" реализовала программу передачи на сторону производителей технической экспертизы в области адаптации ОС "Аврора" под новые аппаратные платформы. В этой программе принимают участие ООО "ПК Аквариус", ООО "Ф-плюс Оборудование и разработки" и ООО "Байтэрг". Предплагается, что в ближайшее время к ней подключатся АО НПЦ "Элвис", АО "МЦСТ Эльбрус", ООО "АТОЛ", АО "НИИ "Масштаб", ООО "Ядро Клиентские Системы".

По словам гендиректора ОМП Павла Эйгеса, в рамках программы подготовлены соответствующие методологии, развернута инфраструктура для разработки, налажен цикл выпуска релизов и их дальнейшей поддержки.

По данным Минпромторга, на рынок уже выпущено две модели планшетов с "Авророй". До конца I полугодия 2025 года ожидается появление еще трех новых устройств.

ОМП - одна из двух дочерних компаний ПАО "Ростелеком", занимающихся разработкой "Авроры". Как сообщалось, "Ростелеком" купил 75% в ОМП и ООО "Вотрон" в 2018 году, а в октябре прошлого года увеличил долю в обеих компаниях до 99,9%.