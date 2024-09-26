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Поправки об ужесточении наказания за склонение детей к преступлениям прошли I чтение

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект № 670471-8 об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

Законопроект в июле в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Как сообщал ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность на срок вплоть до 7 лет, предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Кроме того, усиленную ответственность - до 6 лет лишения свободы - предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

"Эффективность подобных мер показало предпринятое нами несколько лет назад усиление ответственности за склонение детей к суициду, - число таких случаев заметно сократилось", - сказал Пискарев.

"Преступники, использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона. По статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% - с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи", - сообщал депутат.

По его словам, также зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий, при этом очень часто общение с ребенком ведется через интернет.

Василий Пискарев Госдума
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