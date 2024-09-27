Законопроект об открытых программных интерфейсах могут внести в Госдуму в 2024 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о внедрении открытых API в целом поддержан министерствами и ведомствами, он может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил на XXI Международном банковском форуме и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп.

Открытые API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия.

"Коллеги, включая коллег из Минфина, очень поддерживают наш проект. Недавно у нас вот было совещание, мы обсуждали законопроект наш, который, повторюсь, находится на согласовании, там много министерств, ведомств. Минфин выражает поддержку", - сказал Короп .

"На текущий момент могу сказать, что коллеги из министерств, ведомств, в целом и общем поддерживают. Будем дальше, вот может быть даже в эту сессию придем в наш любимый комитет (Госдумы - ИФ)", - добавил он.

Сейчас уже проходит пилот при участии 18 организаций, среди них: 11 банков, 3 страховые и 4 нефинансовые организации, говорится в презентации ЦБ.

Обмен данными с помощью открытых API будет возможен только при получении согласия клиента. Банк России и Минцифры работают над созданием Платформы коммерческих согласий на базе портала "Госуслуги", которая позволит агрегировать, смотреть и отзывать свое согласие.

"Пилотирование (платформы коммерческих согласий - ИФ) планируется на весь следующий год. Мы базово с коллегами из Минцифры договорились о том, как она должна будет выглядеть, о ее функционале, делаем детальную дорожную карту по разворачиванию этой платформы. Наша задача, чтобы к моменту запуска проекта в пром, как я сказал, 2026 год, платформа функционировала тоже уже в промышленном контуре", - сказал Короп журналистам в кулуарах форума.

ЦБ опубликовал концепцию внедрения открытых API на финансовом рынке осенью 2022 года. По итогам ее обсуждения с рынком был выбран гибридный подход внедрения данной технологии, который предполагает рекомендательное, а затем и обязательное использование стандартов открытых API участниками финрынка и рекомендательное - участниками других отраслей экономики.

Как сообщалось, законопроект, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", устанавливает состав передаваемых с использованием открытых API данных для разных категорий поставщиков информации, закрепляет новые функции ЦБ в качестве регулятора инфообмена на финрынке, а также права пользователей на получение информации и передачу данных о поручениях клиентов поставщикам. Регулятор также будет определять перечень случаев, когда может взыматься плата при инфообмене, и ее максимальный размер.

На первом этапе поставщики и пользователи информации будут представлены крупнейшими банками, брокерами и страховыми организациями, говорится в пояснительной записке к проекту. Для них внедрение открытых API станет обязательным с 2026 года. Вступление в силу законопроекта ожидается в январе того же года.

Некоторые кредитные организации, например Сбербанк и Т-банк, уже начали обмен партнерскими API в тестовом режиме, что позволит клиентам банков-партнеров видеть свои дебетовые счета и операции по ним в обоих приложениях и управлять ими в одном месте. О выстраивании аналогичного партнерства также заявляли ВТБ и Альфа-банк.