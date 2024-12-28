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Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

В ведомстве отметили, что солдат-срочников не направляли в зону СВО

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о завершении осенней призывной кампании, на срочную военную службу направлено 133 тыс. человек.

"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - говорится в сообщении.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области - или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - заявили в ведомстве.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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