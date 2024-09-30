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Суд освободил от наказания бывших владельцев "Юлмарта" за сроком давности

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский районный суд приговорил бывших совладельцев обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина и Августа Мейера к 4 и 3 годам колонии общего режима соответственно, сообщил из зала суда корреспондент "Интерфакса".

Жену и делового партнера Мейера Инну Мейер суд приговорил к 2 годам лишения свободы, гендиректора ООО "Биг Бокс" Елену Стрельцову - к 2 годам и 2 месяцам, экс-директоров юрлиц "Юлмарта" Сергея Федоринова и Владимира Шонурова - каждого к 2,5 годам.

Все фигуранты дела были освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности.

Суд признал виновными Костыгина и Мейера в трех эпизодах по ч.2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Вина Инны Мейер и Елены Стрельцовой установлена в трех эпизодах по ч.5 ст.33 (пособничество) - ч.2 ст.165 УК, Федоринова и Шонурова - в двух эпизодах по ч.2 ст. 165 УК.

"Надо осмыслить решение. Пока есть состояние легкого шока", - сказал после оглашения решения Костыгин журналистам, комментируя возможность оспаривания приговора.

Гособвинение просило приговорить Костыгина и Мейера к 8 годам заключения в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей с каждого. Остальным фигурантам прокуратура запрашивала по 6 лет лишения свободы и штрафы в 700 тысяч рублей каждому.

Как указала сторона защиты, подсудимые полностью возместили ущерб. Гражданские иски к ним были отозваны в полном объеме.

Дело экс-совладельцев "Юлмарта" петербургский суд рассматривает с мая 2023 года. В нем 190 томов. По данным СМИ, расследование связано с хищением у Сбербанка денег, полученных на развитие онлайн-ритейлера.

Из материалов следует, что Сбербанк России и ООО "Сбербанк Факторинг" заявляли иски на 1 млрд рублей и свыше 1,32 млрд рублей. Производство по ним прекращено 1 ноября 2022 года в связи с возмещением ущерба.

Петербург Сбербанк Юлмарт Дмитрий Костыгин Август Мейер Московский суд
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