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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Дело бывших совладельцев "Юлмарта" о мошенничестве дошло до суда

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Московский районный суд Петербурга поступило дело о миллиардном мошенничестве с деньгами "Сбербанка", сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Зарегистрировано дело в отношении бывших совладельцев обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина и Августа Мейера (также является совладельцем сети "Рив Гош"), а также основателя компании Сергея Федоринова и экс-гендиректора ООО "Юлмарт Девелопмент" Владимира Шонурова. Все обвиняются по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Также по делу проходят жена и деловой партнер Мейера Инна и гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова, которым вменяется ч.5 ст.33 и ч.4 ст.159 УК (пособничество в мошенничестве).

Материалы переданы судье, к производству пока не приняты. В деле 190 томов.

Из материалов следует, что ПАО "Сбербанк" и ООО "Сбербанк Факторинг" заявляли иски на 1 млн рублей и свыше 1,32 млн рублей. Производство по ним прекращено 1 ноября прошлого года в связи с возмещением ущерба, отмечает пресс-служба.

По данным СМИ, дело связано с хищением у Сбербанка денег, полученных на развитие "Юлмарта".

Костыгин был задержан по этому делу в октябре 2017 года.

Юлмарт Сбербанк Дмитрий Костыгин Август Мейер
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