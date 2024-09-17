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Прокурор просит по 8 лет колонии для экс-совладельцев онлайн-ритейлера "Юлмарт"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Прения по делу бывших совладельцев обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина и Августа Мейера завершились в Московском районном суде Санкт-Петербурга во вторник, сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

"Прокурор в прениях просил назначить наказание в виде лишения свободы (...): Костыгину и Мейеру - восемь лет в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

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Других фигурантов дела - супругу и делового партнера Мейера Инну Мейер, гендиректора ООО "Биг Бокс" Елену Стрельцову, экс-директоров юрлиц "Юлмарта" Сергея Федоринова и Владимира Шонурова - гособвинение просит приговорить к шести годам лишения свободы и штрафу в 700 тыс. рублей (каждого), говорится в публикации пресс-службы.

Костыгину и Мейеру вменяют по три эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Инне Мейер и Стрельцовой инкриминируют по три эпизода по части 5 статьи 33 - части 4 статьи 159 УК РФ, Федоринову и Шонурову - по два эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ.

По информации пресс-службы судов, защитники просили оправдать фигурантов дела.

"Адвокаты (...) подчеркивали, что причиненный ущерб был полностью возмещен, претензий к подсудимым никто не имеет. Утверждали, что предъявленное фигурантам обвинение основано исключительно на предположениях следствия, не подкрепленных доказательствами, также указывали, что ранее гражданские иски были отозваны в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Некоторые защитники заявили, что не будут возражать против переквалификации статьи на более мягкую и прекращения дела в связи с истечением сроков давности. Обвиняемые поддержали адвокатов.

Как сообщается в карточке дела, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Дело экс-совладельцев "Юлмарта" о мошенничестве Московский суд Петербурга рассматривает с мая 2023 года. Оно представлено 190 томами.

Из материалов следует, что ПАО "Сбербанк" и ООО "Сбербанк Факторинг" заявляли иски на 1 млн рублей и свыше 1,32 млн рублей. Производство по ним прекращено 1 ноября прошлого года в связи с возмещением ущерба.

По данным СМИ, дело связано с хищением у Сбербанка денег, полученных на развитие "Юлмарта".

Юлмарт Дмитрий Костыгин Август Мейер
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