Комитет Госдумы обсуждает введение периода охлаждения для крупных денежных переводов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рассматривает предложения о введении периода охлаждения для денежных переводов на крупные суммы, эта идея обсуждается в дополнение к планируемому к внесению законопроекту о периоде охлаждения для розничных кредитов, сообщил руководитель комитета Анатолий Аксаков.

Сейчас в России действует период охлаждения при переводе средств, но только если получатель находится в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошенничества.

В интервью "Парламентской газете" Аксаков напомнил, что на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина упомянула диапазон кредитов, начиная с 50 тысяч рублей, при оформлении которых может быть установлен период охлаждения.

"Для того чтобы в периоде охлаждения человек принял выверенное решение, стоит ли ему переводить деньги, а не под влиянием ли злоумышленников он такое решение принял. Причём уже в ходе обсуждения такого предложения ко мне обратились в том числе и банкиры, которые предложили распространить эту норму на любые переводы. То есть не только кредит, который человек берёт и переводит в адрес злоумышленника, но и другой перевод, даже если у него были деньги на счёте, и он не брал кредит и вдруг под влиянием начал переводить деньги, то, соответственно, должен быть определённый период охлаждения, чтобы человек ещё раз подумал, стоит ли ему эти деньги куда-то переводить", - сказал депутат.

"Пока есть предложение приостановить (переводы - ИФ) на несколько часов, большие суммы - до двух дней, мы дискутируем", - добавил он, не назвав обсуждаемый диапазон и сроки периода охлаждения по денежным переводам.

Он отметил, что в октябре планируется внесение в Госдуму законопроекта о периоде охлаждения по кредитам, в котором, возможно, и будут прописаны нормы о периоде охлаждения по переводам.

"Может быть, что банк приостанавливает операцию, а человеку действительно надо перевести не 50 тысяч, а 100 тысяч рублей в оплату какого-то товара, услуги, а может, своему родственнику, но там должны быть процедуры. Там надо реально убедить кредитную организацию, что деньги переводятся не мошенникам", - рассказал Аксаков.

Он также напомнил, что 25 июля 2024 года вступил в силу закон, согласно которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, но только если информация о получателе денег содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придётся вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

26 сентября Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает вводить период охлаждения при выдаче розничных кредитов по умолчанию, даже если нет признаков мошенничества. По ее словам, для кредитов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период охлаждения может составить до четырех часов. Для более крупных кредитов он может составить два дня. Для кредитов менее 50 тысяч рублей период охлаждения вводить не планируется.