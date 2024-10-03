Поиск

Гладков после ракетной тревоги сообщил о сбитых у Белгорода воздушных целях

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Несколько воздушных целей были сбиты ПВО на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Примерно за полчаса до этого он сообщал о ракетной опасности, ее объявляли на несколько минут.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", - написал губернатор.

Ему известно о сообщениях о падении осколков от сбитых целей.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Осужденному по делу о сожжении Корана в Волгограде грозит новый срок

Осужденному по делу о сожжении Корана в Волгограде грозит новый срок

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

В Хабаровске горит краевой музыкальный театр на площади 1 тыс. кв. м

Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО

Что произошло за день: среда, 2 октября

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });