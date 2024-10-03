Гладков после ракетной тревоги сообщил о сбитых у Белгорода воздушных целях

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Несколько воздушных целей были сбиты ПВО на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Примерно за полчаса до этого он сообщал о ракетной опасности, ее объявляли на несколько минут.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", - написал губернатор.

Ему известно о сообщениях о падении осколков от сбитых целей.