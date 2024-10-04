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Чукотку и Хабаровский край хотят подключить к эксперименту по вывозу икры, продлив его на два года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Эксперимент по ограничению вывоза красной икры в багаже или ручной клади с Камчатки, который проводится с 1 ноября 2022 года, может быть распространен на Чукотку и Хабаровский край, а также продлен на два года - до 1 августа 2027 года.

Это предусмотрено законопроектом (№731498-8), внесенным с Госдуму группой депутатов. Документ зарегистрирован в базе данных палаты.

Пилотный проект в Камчатском крае запустили 1 ноября 2022 года. В его рамках одному пассажиру разрешается провозить в багаже или ручной клади не более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления. В пределах установленного веса продукцию можно провозить в упаковке без маркировки и сопроводительных документов. Эксперимент нацелен на предотвращение незаконной перевозки браконьерской икры.

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Как сообщается в пояснительной записке к новому законопроекту со ссылкой на информацию камчатского управления Россельхознадзора, в 2022 году общий объем вывезенной икры непромышленного изготовления превысил 556 тонн. В 2023 году он снизился до 185 тонн, в первом квартале 2024 года был не более 40 тонн, во втором квартале 2024 года - около 37 тонн. В первом полугодии к вывозу также было разрешено порядка 3 тонн икры, имеющей маркировку изготовителя (легальная продукция).

"Всего с начала эксперимента и по состоянию на 26 июля 2024 года проконтролирована перевозка порядка 334 тонн икры непромышленного изготовления, а также выявлено 33 нарушения общим весом 583 кг", - говорится в документе.

Как считают авторы законопроекта, принятые меры показывают кратное сокращение авиаперевозок браконьерской лососевой икры как основного канала ее транспортировки в промышленных масштабах. Результаты проводимой работы получили позитивные оценки от Росрыболовства, Россельхознадзора и МВД России.

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Хабаровский край и Чукотский автономный округ выразили готовность присоединиться к эксперименту. Как напоминается в пояснительной записке, руководство Чукотки в 2023 году уже направляло в Госдуму законопроект, предполагающий подключение округа к камчатскому пилотному проекту, но эта законодательная инициатива была отклонена из-за отсутствия в тот момент информации о его результатах. "Поступившая из правительства Камчатского края информация в полной мере подтверждает целесообразность дальнейшего расширения эксперимента", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, положительно отозвался об эксперименте и вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "Эксперимент работает", - говорил он на пресс-конференции в начале сентября. По его словам, это решение спасает лососевых от хищнического уничтожения.

Хабаровский край Госдума Чукотка Камчатка
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