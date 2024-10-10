У Путина в Казани с 21 по 24 октября запланировано около 20 двусторонних встреч

Участие в саммите БРИКС подтвердили 32 страны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На полях саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин проведет два десятка двусторонних встреч, сказал журналистам помощник Юрий Ушаков.

"Мы можем предполагать, что где-то около двадцати двусторонних встреч проведет наш президент, в том числе со всеми важными крупными странами, которые будут участвовать в саммите", - сказал он и пообещал рассказать позднее, с кем именно планируются встречи.

Ушаков уточнил, что что двусторонние встречи у президента начнутся уже 21 октября и продолжатся вплоть до позднего вечера 24 октября.

Говоря о повестке самого саммита БРИКС, Ушаков пояснил, что 22 октября и в первой половине дня 23 октября пройдут заседания непосредственно участников БРИКС, в том числе и неформальные, а во второй половине дня 23 октября и 24 октября запланированы мероприятия в формате "БРИКС+ аутрич", в которых будут участвовать и члены объединения, и приглашенные делегации.

Более тридцати стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, двадцать четыре из которых будут представлены на уровне глав государств, сообщил также Ушаков.

"Приглашения на саммит были направлены в тридцать восемь государств: это и члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. Тридцать две страны уже подтвердили свое участие, - сказал он. - Из этих тридцати двух двадцать четыре страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани, восемь стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами".

"Еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится дополнительно другими государствами", - добавил он.

Помощник российского президента рассказал, что все государства-члены БРИКС, кроме Саудовской Аравии, будут представлены на уровне первых лиц, а от Эр-Рияда в Казань приедет министр иностранных дел.

"Мы, естественно, как хозяева пригласили участвовать в саммите лидеров наших ближайших соседей - лидеров стран СНГ, и все они подтвердили свое участие. Также мы пригласили те государства, которые в настоящее время председательствуют во влиятельных региональных объединениях: в Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии", - продолжил он.

В саммите также примут участие генсеки ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭс, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития, отметил Ушаков.

"На мой взгляд, это может превратиться в самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в нашей стране", - подчеркнул он.