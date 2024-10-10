Поиск

У Путина в Казани с 21 по 24 октября запланировано около 20 двусторонних встреч

Участие в саммите БРИКС подтвердили 32 страны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На полях саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин проведет два десятка двусторонних встреч, сказал журналистам помощник Юрий Ушаков.

"Мы можем предполагать, что где-то около двадцати двусторонних встреч проведет наш президент, в том числе со всеми важными крупными странами, которые будут участвовать в саммите", - сказал он и пообещал рассказать позднее, с кем именно планируются встречи.

Ушаков уточнил, что что двусторонние встречи у президента начнутся уже 21 октября и продолжатся вплоть до позднего вечера 24 октября.

Говоря о повестке самого саммита БРИКС, Ушаков пояснил, что 22 октября и в первой половине дня 23 октября пройдут заседания непосредственно участников БРИКС, в том числе и неформальные, а во второй половине дня 23 октября и 24 октября запланированы мероприятия в формате "БРИКС+ аутрич", в которых будут участвовать и члены объединения, и приглашенные делегации.

Более тридцати стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, двадцать четыре из которых будут представлены на уровне глав государств, сообщил также Ушаков.

"Приглашения на саммит были направлены в тридцать восемь государств: это и члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. Тридцать две страны уже подтвердили свое участие, - сказал он. - Из этих тридцати двух двадцать четыре страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани, восемь стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами".

"Еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится дополнительно другими государствами", - добавил он.

Помощник российского президента рассказал, что все государства-члены БРИКС, кроме Саудовской Аравии, будут представлены на уровне первых лиц, а от Эр-Рияда в Казань приедет министр иностранных дел.

"Мы, естественно, как хозяева пригласили участвовать в саммите лидеров наших ближайших соседей - лидеров стран СНГ, и все они подтвердили свое участие. Также мы пригласили те государства, которые в настоящее время председательствуют во влиятельных региональных объединениях: в Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии", - продолжил он.

В саммите также примут участие генсеки ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭс, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития, отметил Ушаков.

"На мой взгляд, это может превратиться в самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в нашей стране", - подчеркнул он.

БРИКС Владимир Путин Казань ШОС Юрий Ушаков Саудовская Аравия ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отклонил кассацию Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов

Суд отклонил кассацию Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов

Путин расширил перечень граждан Грузии, въезжающих в РФ без оформления виз

Путин расширил перечень граждан Грузии, въезжающих в РФ без оформления виз

ФАС сочла очень высокими средние наценки на хлеб в крупных торговых сетях РФ

ФАС сочла очень высокими средние наценки на хлеб в крупных торговых сетях РФ

Петербургский СК допросил в Израиле обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Кремль не получал сигналов о готовности Киева прекратить огонь на линии соприкосновения

Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США

В Адыгее завершили эвакуацию жителей поселка под Майкопом после атаки дронов

Справку об участии в СВО можно будет получить через портал Госуслуг с 1 ноября

Справку об участии в СВО можно будет получить через портал Госуслуг с 1 ноября

Из пригорода Майкопа после атаки дронов эвакуированы 40 человек

Машинист буровой установки оказался под завалом на угольном разрезе в Кузбассе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });