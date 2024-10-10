Песков призвал не связывать расширение безвиза для Грузии с межгосударственными отношениями

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упрощение порядка въезда и выезда из России граждан Грузии не связано с новым витком в отношениях двух стран.

"Межгосударственные отношения - это одно. Гуманитарные отношения - другое, когда речь идет о диалоге народов двух стран. Он не прерывался. У нас диаспора грузинская большая, наши туристы туда ездят", - ответил он на вопрос журналистов, с чем связано решение президента расширить перечень граждан Грузии, въезжающих в Россию без оформления виз.

"Это нормальные процессы", - подчеркнул он.

10 октября стало известно. что Владимир Путин указом упростил порядок въезда и выезда из страны граждан Грузии. Согласно документу, безвизовый режим въезда теперь распространяется на граждан Грузии, прибывающих "в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования".

Ранее эти категории граждан Грузии не имели права въезда в Россию и выезда без оформления виз.