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Песков отметил, что ядерные учения НАТО только повышают напряженность в Европе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что крупномасштабные ядерные учения НАТО в Европе только повышают напряженность на фоне украинского конфликта.

"В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя начинающиеся в понедельник учения по использованию ядерных сил НАТО в Европе.

При этом он назвал нелогичными заявление главы внешней разведки Германии Бруно Калля, о том, что Вооруженные силы России потенциально будут готовы напасть на силы НАТО к концу десятилетия.

"Россия обеспечивает свою собственную безопасность, и Россия делает для этого всё необходимое, и обладает всем необходимым потенциалом. И никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот. Мы с вами знаем все волны расширения НАТО, и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам России. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность. Поэтому говорить здесь о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - сказал Песков.

НАТО 14 октября начало ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon. В учениях, которые продлятся две недели, принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Они будут выполнять полеты над Западной Европой.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников, - заявил ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. - Steadfast Noon - это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников".

В учениях Steadfast Noon будут задействованы две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Полеты будут выполняться с восьми авиабаз НАТО. Самолеты будут летать над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

Дмитрий Песков Марк Рютте НАТО Европа Германия
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