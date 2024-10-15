Россия привлечет специалистов из Китая для геоисследований скважины в Антарктиде

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" (ААНИИ, ведущий российский центр изучения полярных областей Земли) выиграл тендер ФГБУ "ВНИИОкеангеология" на проведение геофизических исследований скважины в северо-западной части Земли Принцессы Елизаветы в Антарктиде.

Согласно материалам тендера, контракт стоимостью 13,498 млн рублей нужно будет исполнить до конца 2025 года с привлечением трех специалистов из Китая, которые будут проводить буровые работы на скважине. Ориентировочное время работы иностранных специалистов в Антарктиде под российским патронажем - с конца ноября 2024 года по начало апреля 2025 года.

В начале октября сообщалось, что Россия и Китай обсуждают детали совместного проекта бурения в Антарктиде и планы будущего сотрудничества. В частности, анализировалась идея геоисследования скважины на Земле Принцессы Елизаветы. Кроме того, было вынесено предложение о совместном российско-китайском проекте бурения подлёдных гор Гамбурцева в центре Антарктиды.