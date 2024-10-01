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РФ и КНР обсуждают совместное бурение подлёдных гор Гамбурцева в центре Антарктиды

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай обсуждают совместное бурение подлёдных гор Гамбурцева в центре Антарктиды, сообщается в телеграмм-канале Роснедр.

В сентябре в Пекине и в Чанчуне прошли международные совещания по изучению Антарктики с участием специалистов подведомственной организации Роснедр - ВНИИОкеангеология.

В ходе совещаний обсуждались детали совместного российско-китайского проекта бурения в Антарктиде и планов будущего сотрудничества. В частности, анализировались планы по геофизическим исследованиям скважины на Земле Принцессы Елизаветы в сезоне 2024-2025 гг.

Кроме того, было вынесено предложение о совместном российско-китайском проекте бурения подлёдных гор Гамбурцева в центре Антарктиды. "По научным результатам, которые могут быть получены в ходе бурения, этот проект можно будет назвать одним из самых передовых отраслевых проектов наших дней", - отмечается в сообщении.

Китай Антарктида Антарктика Роснедра
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