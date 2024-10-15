Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Формулировки в договоре не нуждаются в уточнении, они достаточно однозначные. Главное, что договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, может ли Россия в соответствии с положениями договора встать на сторону КНДР в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове. У него также уточнили, ожидает ли РФ в свою очередь военную помощь от КНДР в случае необходимости.

"Этим договором и принципами этого договора мы и наши северокорейские друзья руководствуются при дальнейшем развитии наших отношений", - сказал Песков.