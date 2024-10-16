Поиск

Госдума ратифицировала налоговое соглашение с Абхазией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы .

Правительство внесло соглашение (№ 713042-8) в палату в начале сентября.

Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемым в каждом договаривающемся государстве. В Абхазии - налог на прибыль организаций, подоходный налог с физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В России - налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.

Цель соглашения - исключить возможности двойного налогообложения одного и того же вида доходов, говорится в пояснительных материалах.

"Компетентные органы договаривающихся государств обмениваются такой информацией, которая может считаться относящейся к выполнению положений настоящего соглашения, или для администрирования, или применения национального законодательства в отношении налогов любого рода и вида, взимаемых от имени договаривающихся государств, их подразделений или местных органов власти в той степени, в какой налогообложение по этому законодательству не противоречит настоящему соглашению", - говорится в соглашении.

Госдума Правительство Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

В Кремле не стали комментировать слова Кадырова о кровной мести

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы

Что произошло за день: вторник, 15 октября

Дума планирует перенести "правительственный час" по теме миграции на март

РКН по-прежнему не видит оснований для разблокировки Discord в РФ

СКР заявил о росте более чем вдвое числа особо тяжких преступлений подростков-мигрантов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });