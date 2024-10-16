Госдума ратифицировала налоговое соглашение с Абхазией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы .

Правительство внесло соглашение (№ 713042-8) в палату в начале сентября.

Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемым в каждом договаривающемся государстве. В Абхазии - налог на прибыль организаций, подоходный налог с физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В России - налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.

Цель соглашения - исключить возможности двойного налогообложения одного и того же вида доходов, говорится в пояснительных материалах.

"Компетентные органы договаривающихся государств обмениваются такой информацией, которая может считаться относящейся к выполнению положений настоящего соглашения, или для администрирования, или применения национального законодательства в отношении налогов любого рода и вида, взимаемых от имени договаривающихся государств, их подразделений или местных органов власти в той степени, в какой налогообложение по этому законодательству не противоречит настоящему соглашению", - говорится в соглашении.