Суд отложил рассмотрение апелляции на решение о взыскании с рыбопромышленников ДФО 17,4 млрд руб.

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд отложил на 14 ноября рассмотрение жалобы на решение арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры РФ к дальневосточным рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 17,4 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Причина переноса не уточняется.

Как сообщалось, Генпрокуратура подавала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Первый из них - на 358,7 млрд рублей - был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу РФ с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции 21 июня. Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также физлицам, связанным с ним. Второй иск был удовлетворен 2 мая.

Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины. Кроме того, ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность РФ.