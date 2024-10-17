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Песков заявил, что план Зеленского нацелен на формализацию вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "План Зеленского" нацелен на формализацию вовлеченности блока НАТО в конфликт на Украине, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Основная подноготная "плана" заключается в том, что он (Зеленский - ИФ) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", - подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока [НАТО] и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями".

"Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков НАТО Украина Владимир Зеленский
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