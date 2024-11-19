Smartavia устранила за один день все выявленные Ространснадзором недочеты

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Smartavia устранила недочеты, которые в октябре в ее работе выявил Ространснадзор в ходе внеплановой проверки, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума "Транспортная неделя 2024" глава ведомства Виктор Басаргин.

"Конечно (устранили - ИФ). Причем одни из немногих (авиакомпаний - ИФ), кто в течение одного дня замечания устранил, - ответил он на соответствующий вопрос агентства. - Больше замечаний нет".

Он отметил, что все российские авиакомпании находятся "на особом контроле" Ространснадзора, так как "транспорт - это всегда повышенные риски", но обеспокоенности ни одна из них (с точки зрения безопасности - ИФ) не вызывает.

В октябре комиссия Ространснадзора провела внеплановую проверку Smartavia и выявила ряд недочетов. В компании заявляли, что она изучает замечания ведомства и готова предоставить "всю дополнительную информацию проверяющему органу". Компания при этом продолжила работать в обычном режиме.

В августе, сообщалось, что Boeing-737-800 Smartavia, летевший из Петербурга в Сочи, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа. На борту самолета находились 196 человек: семь членов экипажа и 189 пассажиров. Они не пострадали. Воздушное судно было отстранено от полетов для оценки технического состояния. Росавиация сообщала, что расследует этот "серьезный авиационный инцидент".

Smartavia - частная российская авиакомпания, она базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Парк компании, по данным ее сайта, сформирован из 11 Boeing 737 и двух Airbus A320. В 2023 году Smartavia нарастила перевозки на 17%, до 3,8 млн человек.