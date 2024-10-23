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В РФ не выявили случаев заболевания, вызванных бактерией Vibrio vulnificus

Во Флориде зарегистрировано 74 подтвержденных случая заражения бактерией, 13 из них с летальным исходом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На территории России не зарегистрировано случаев заболеваний, вызванных микроорганизмом Vibrio vulnificus; ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время на территории РФ случаев заболеваний, вызванных Vibrio vulnificus, не зарегистрировано. В пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора в среду.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. По имеющимся данным, в штате Флорида в США зарегистрировано 74 подтвержденных случая заражения Vibrio vulnificus, 13 из них с летальным исходом. Рост заболеваемости может быть зафиксирован на фоне урагана "Хелен" и урагана "Милтон".

В Роспотребнадзоре отметили, что Vibrio vulnificus - условно-патогенный микроорганизм, являющийся частью естественной флоры прибрежной морской среды. Инфицирование человека происходит чаще всего при употреблении обсемененных вибрионом сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, при купании в водоемах, особенно, при наличии кожных повреждений с развитием раневых септицемий. Тяжесть заболевания во многом зависит от наличия ряда сопутствующих заболеваний, таких как цирроз печени, гепатит, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Мужчины подвержены заражению в большей степени, чем женщины.

Роспотребнадзор США Флорида Vibrio vulnificus
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