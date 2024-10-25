Крашенинников заявил, что законопроект о дипфейках требует доработки

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект о дипфейках, предусматривающий правовое регулирование использования голоса гражданина, сообщил председатель Совета Павел Крашенинников.

"Совет отметил, что проект федерального закона требует серьезной доработки", - цитирует пресс-служба Совета слова Крашенинникова.

В представленном пресс-службой заключении Совета отмечается, что "проект содержит неясные определения некоторых терминов, таких как "голос гражданина", не проводится необходимого разграничения между понятиями "голос" и "речь", в результате чего остается неясным, по каким характеристикам - тембр, высота тона, продолжительность произнесения гласных и согласных звуков - следует индивидуализировать голос и определять его принадлежность гражданину".

"Неопределенность может привести к правовым пробелам и затруднениям в применении закона на практике", - пояснил Крашенинников.

Согласно заключению, предлагаемые изменения могут приводить к излишнему ограничению прав граждан на использование голосовых данных. "Например, в условиях развития технологий может возникнуть необходимость использования голосовых записей в различных сферах, таких как медицина, образование и сфера услуг. Ограничение на их использование может негативно сказаться на инновациях и развитии гражданского общества", - считает глава Совета.

Так, "необходима разработка более четкого и сбалансированного законодательства, которое бы учитывало как интересы защиты личных данных и прав граждан, так и многогранные аспекты их использования в современном цифровом мире", отмечается в документе. "Важно учесть баланс между защитой прав и способствованием инновациям и развитию технологий", - сказал Крашенинников.

В целом, Совет поддерживает стремление разработчиков законопроекта (№718834-8) "обеспечить наиболее полную и эффективную защиту принадлежащих гражданам нематериальных благ", добавил он.

Дипфейки - это реалистичная замена лица или голоса человека, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта, их недобросовестное использование может привести к значительным правовым и экономическим последствиям. Искусственный интеллект может имитировать реальный голос без согласия его владельца, что угрожает как известным личностям, так и обычным гражданам, особенно в случаях финансовых махинаций. Для эффективной борьбы с такими нарушениями разработчики законопроекта предлагают установить специальный правовой режим в отношении голоса человека в законодательстве и дополнить Гражданский кодекс РФ новой статьей 152.3 "Охрана голоса гражданина".