Поиск

Минобороны заявило о поражении 51 дрона ВСУ за ночь

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что за ночь российские военные уничтожили 51 украинский дрон.

"Восемнадцать БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. Шестнадцать БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, еще один украинский БПЛА уничтожен над Азовским морем.

Воронежская область Белгородская область Курская область Белгород Брянск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Число погибших на месте крушения вертолета в Кировской области достигло четырех

Трое погибли при жесткой посадке Ми-2 в Кировской области

Президент РФ подписал закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

Еще двоих сбежавших заключенных задержали в Липецкой области

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

Рейды пройдут в челябинском Коркино после убийства таксистки

Двоих сбежавших из липецкой колонии заключенных задержали в Тамбовской области

Двоих сбежавших из липецкой колонии заключенных задержали в Тамбовской области

Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Заявление Банка России: ревущие двадцатые
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });