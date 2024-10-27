Минобороны заявило о поражении 51 дрона ВСУ за ночь

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что за ночь российские военные уничтожили 51 украинский дрон.

"Восемнадцать БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. Шестнадцать БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, еще один украинский БПЛА уничтожен над Азовским морем.