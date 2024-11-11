Осужденный в РФ гражданин США Блэк ждет отправки в колонию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащий США Гордон Блэк, осуждённый в Приморском крае почти на четыре года по делу о краже и угрозе убийством, находится в СИЗО Владивостока и ожидает отправки в колонию, вероятно, за пределами края, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

"Он (Блэк - ИФ) ждёт отправки в колонию. Представители ОНК посетили его несколько дней назад, жалоб у Блэка нет", - сказал Найдин.

По словам председателя ОНК, суд приговорил Блэка к отбыванию наказания в колонии общего режима, поэтому, вероятно, отбывать наказание он будет не в Приморском крае, поскольку в регионе нет таких колоний для осуждённых впервые. "Ближайшая такая колония есть в Хабаровском крае. Есть колонии для иностранцев, насколько мне известно, они находятся в Мордовии. Место отбывания наказания определяет ФСИН России", - сказал Найдин.

Кроме того, по его словам, представители ОНК рекомендовали проинформировать Блэка о возможности отправиться на СВО. "Он такого желания не выражал, но мы при разговоре с сотрудниками СИЗО посоветовали проинформировать его о такой возможности", - сказал Найдин.

Найдин добавил, что при содействии комиссии удалось решить проблему с денежными переводами для Блэка от его матери, чтобы он мог покупать товары в магазине при СИЗО.

19 июня Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тысяч рублей.

34-летнему гражданину США инкриминировали ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, во время ссоры схватил девушку за шею - она посчитала это угрозой для жизни. Затем Блэк похитил из кошелька девушки 10 тысяч рублей. Деньги американец потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

Приморский краевой суд 19 августа отклонил апелляционную жалобу защиты Блэка, приговор вступил в законную силу.

В октябре в интервью телеканалу "Вести-Приморье" Блэк заявил, что надеется вернуться на родину по программе обмена заключенными.