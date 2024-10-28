Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия решительно отвергает обвинения в свой адрес, касающиеся вмешательства в парламентские выборы в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они для многих стран носят стандартный характер. Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя результаты парламентских выборов в Грузии, он сказал, что "это выбор грузинского народа".

"Сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Та же госпожа президент (Саломе Зурабишвили - ИФ) говорила, что не признает результаты этих выборов. Не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или непризнание выборов", - сказал Песков.

"В любом случае, все это внутригрузинская тема", - подчеркнул он.