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Лавров счел призывы Запада отправить на Украину свои войска из-за КНДР попыткой оправдать уже происходящее

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Призывы Запада направить своих военных на Украину в ответ на якобы развертывание там северокорейских сил - попытка задним числом оправдать то, что уже давно происходит, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших отношений с КНДР, то мы уже не раз говорили, что договор (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР - ИФ) не является секретным, он является открытым, весь текст опубликован, и он ни в коей мере не нарушает никаких положений международного права, потому что предполагает среди прочего оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран-участниц договора будет совершено военное нападение", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Так что здесь наша позиция абсолютно честна и открыта. А вот лукавые заявления, что мы (Запад - ИФ) под каким-то предлогом направим войска на Украину, - это, наверное, попытка задним числом оправдать то, что уже давно происходит", - сказал министр.

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Так он, в частности, ответил на вопрос, какой будет реакция Москвы в случае отправки Западом на Украину своих военных в ответ на якобы "развертывание там северокорейских сил для поддержки российской армии".

"Это (участие западных военных - ИФ) уже случилось. Президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах вооруженных сил Украины воюют военнослужащие западных армий. Наемники, так называемые добровольцы, а есть и непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать не то что западное дальнобойное оружие, но и украинские средства дальнего поражения", - отметил Лавров.

"Без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которой у украинцев, конечно же, нет, без специалистов по программированию полётных заданий эти войска использовать ракетную технику не могут. Поэтому военнослужащие западные уже давно работают на Украине. Это часть гибридной войны НАТО и Евросоюза против нашей страны. Мы это прекрасно знаем", - сказал глава МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров НАТО КНДР Украина
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