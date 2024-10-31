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Владивосток введет туристический налог с 2025 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Туристический налог вводится во Владивостоке с 2025 года, сообщает пресс-служба гордумы.

Принятым депутатами гордумы муниципальным правовым актом (МПА) предусмотрено введение в действие с 1 января 2025 года туристического налога. Документом установлены следующие налоговые ставки: в 2025 году - 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту МПА, доход от туристического налога в бюджет Владивостокского городского округа, по предварительным расчетам, составит от 75,5 млн рублей в 2025 году до 188 млн рублей в 2029 году", - сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Евгений Пименов.

Как сообщилось, с 1 января 2025 года туристический налог планируют ввести Владивостокский, Находкинский, Уссурийский городские округа, Хасанский муниципальный округ, которые испытывают нагрузку на существующую инфраструктуру от стремительно увеличивающегося турпотока.

Въездной поток иностранных гостей в Приморье за 9 месяцев 2024 года составил 517,6 тыс. визитов (туристы, обслуживающий персонал, работа). По сравнению с аналогичным показателем допандемийного 2019 года рост составил 39%.

Владивосток Приморье
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