Российское посольство в США отрицает вмешательство России в выборы в Молдавии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В российском посольстве в США назвали обвинения американского руководства в адрес России по поводу якобы вмешательства в молдавские выборы попыткой снять с себя ответственность за "раскачивание" ситуации в Молдавии.

"Категорически отвергаем американские обвинения в адрес России по поводу якобы вмешательства в молдавские выборы", - говорится в комментарии посольства.

"Заявления руководства Соединенных Штатов - не что иное, как попытка снять ответственность с себя и своих сателлитов за многолетнее "раскачивание" ситуации в Молдавии. Задача - поставить под сомнение искренность позиции многочисленных граждан Республики, несогласных с политикой нынешних властей", - заявили дипломаты.

При этом американская администрация "намеренно не комментирует колоссальное давление на молдавские СМИ, осмелившиеся перечить западным кураторам". "Замалчивает свидетельства нарушений и подтасовок в ходе волеизъявления, включая запрет на въезд заранее аккредитованных наблюдателей. Не говорит о санкциях США против оппозиции, явно введенных в стремлении помочь нужным кандидатам. Равно как и о создании эксклюзивных условий для голосования молдавской диаспоры, проживающей в странах Европы и Северной Америки", - говорится в комментарии дипмиссии.

"Ангажированные оценки Соединенных Штатов в отношении электоральных процессов за рубежом свидетельствуют лишь о двойных стандартах и пренебрежительном отношении к провозглашаемым здесь "демократическим ценностям", - отметили в посольстве.

4 ноября президент США Джо Байден заявил, что "переизбрание президента Санду произошло всего через две недели после того, как молдавский народ провел конституционный референдум в поддержку членства в Европейском Союзе". "В течение нескольких месяцев Россия пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии. Но России это не удалось. Молдавский народ реализовал свое демократическое право на выбор собственного будущего и выбрал путь вместе с Европой и демократиями во всем мире", - отметил Байден.

Действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла второй тур выборов 3 ноября. После подсчета 100% протоколов для голосования, Санду получила 55,33% избирателей, а ее соперник, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, который баллотировался от оппозиционной Партии социалистов - 44,67 % голосов.