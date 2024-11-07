Покинувшим свои дома жителям Курской области будут компенсировать аренду жилья

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Жителям Курской области, покинувшим свои дома, будут предоставлять денежную компенсацию за аренду жилых помещений, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

"Вчера эта инициатива получила одобрение на встречах в федеральном правительстве. В Курской области уже разработаны правила осуществления данной выплаты, в ближайшее время мы начнем эту работу", - написал Смирнов в четверг в своем телеграм-канале.

Согласно разработанным правилам, отметил он, компенсационная выплата предназначена для тех, кто был вынужден покинуть свое постоянное место жительства из-за обстрелов населенных пунктов, расположенных на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова.

"Воспользоваться ей смогут граждане, расходы которых на аренду жилья и коммунальные услуги превышают 22% среднего совокупного дохода семьи. Средства будут выделяться на период действия договора аренды с момента подачи заявления", - написал губернатор. Заявление необходимо подать в МФЦ или Центр социальных выплат по месту нахождения арендуемого жилья.